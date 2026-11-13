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        Bursa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 160 gram esrar ele geçirildi

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince bir bağ evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Bursa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 160 gram esrar ele geçirildi

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekiplerince bir bağ evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ile çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

        Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir bağ evine, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve narkotik köpek unsurlarınca operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 2 kilo 160 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 50 gram esrar tohumu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.

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        Operasyon kapsamında 65 yaşındaki K.S.'nin kan ve idrar örnekleri alınırken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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