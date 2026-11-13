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        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Yalçınkaya'dan Bursa İl Jandarma Komutanı'na ziyaret

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Yalçınkaya'dan Bursa İl Jandarma Komutanı'na ziyaret

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar’ı ziyaret etti.

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Karşılama töreninin ardından iki komutan bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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