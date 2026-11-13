Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Yalçınkaya'dan Bursa İl Jandarma Komutanı'na ziyaret

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Karşılama töreninin ardından iki komutan bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar’ı ziyaret etti.

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