Bursa'da gökkuşağı sürprizi

Kent merkezinde ise, lodos sebebiyle vatandaşların zorla ayakta durması yine kameralara yansıdı.

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkilerken, Nilüferköy civarında yağmurla birlikte oluşan gökkuşağı dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.