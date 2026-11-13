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        Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği yeni yerinde, artan kapasiteyle hizmette

        Bursa Şehir Hastanesi Algoloji (Ağrı) Kliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binasındaki yeni ve genişletilmiş alanında, güçlendirilen teknik altyapısı ve artan işlem kapasitesiyle hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Bursa Şehir Hastanesi Algoloji Kliniği yeni yerinde, artan kapasiteyle hizmette

        Bursa Şehir Hastanesi Algoloji (Ağrı) Kliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binasındaki yeni ve genişletilmiş alanında, güçlendirilen teknik altyapısı ve artan işlem kapasitesiyle hizmet vermeye başladı.

        Hastane yönetiminin sağlık hizmetlerini geliştirmeye yönelik hızlı aksiyon alma ve yeni projeleri kısa sürede hayata geçirme anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen taşınma ve düzenleme çalışmalarının ardından kliniği ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Salih Metin, yeni hizmet alanlarında incelemelerde bulundu.

        Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, klinikte bel, boyun, baş, kaseklem ve kanser ağrıları başta olmak üzere çeşitli kronik ağrıların tedavisinin gerçekleştirildiğini; medikal tedavilerin yanı sıra ultrasonografi ve floroskopi eşliğinde girişimsel işlemler uygulandığını belirtti.

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        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binasındaki yeni kliniğin yanı sıra Ana Binadaki Algoloji Polikliniği de özellikle ulaşım güçlüğü yaşayan hastalara hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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