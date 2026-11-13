Cipin çarptığı hemşire yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinden yolun karşıya geçmeye çalışan hemşire Zeynep Ç. (46), cipin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Hamdi Ç. (79) yönetimindeki 65 ACU 617 plakalı cip, çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitmek için yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen hemşire Zeynep Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen hemşire yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendisinin de görev yaptığı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü Hamdi Ç.'nin ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.