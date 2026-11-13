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        Cipin çarptığı hemşire yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinden yolun karşıya geçmeye çalışan hemşire Zeynep Ç. (46), cipin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Cipin çarptığı hemşire yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinden yolun karşıya geçmeye çalışan hemşire Zeynep Ç. (46), cipin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Hamdi Ç. (79) yönetimindeki 65 ACU 617 plakalı cip, çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitmek için yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen hemşire Zeynep Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen hemşire yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendisinin de görev yaptığı İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü Hamdi Ç.'nin ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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