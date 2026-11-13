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        Başkan Aydın öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, öğrenciler tarafından düzenlenen programda tecrübelerini paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Başkan Aydın öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, öğrenciler tarafından düzenlenen programda tecrübelerini paylaştı.

        Gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte Osmangazi Belediye Başlakın Erkan Aydın, hayatına ve kariyerine ilişkin deneyimlerini aktarırken, başarıya giden yolda azmin, kararlılığın ve sürekli öğrenmenin taşıdığı önemi ele aldı. Öğrencilerin farklı bakış açıları kazanmalarına ve gelecek planlarını şekillendirmelerine katkı sağlayan buluşmada, eğitimden iş hayatına, bireysel gelişimden toplumsal sorumluluğa uzanan konular ön plana çıktı. Samimi bir atmosferde geçen program, gençlerin deneyimlerden yararlanarak kendi hedeflerine yönelmelerine imkan tanıdı.

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        Başkan Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı;

        "Bizim mezun olduğumuz dönemle bugün arasında çok büyük farklar var. Artık önemli olan, sahip olduğunuz bilgi birikimiyle, öğrendiğiniz yabancı dillerle ve mesleğinizde kendinizi ne kadar ileri taşıyabildiğinizle fark oluşturabilmek. Bunun için bugünden harekete geçmeniz gerekiyor. Dersleriniz ne kadar yoğun olursa olsun kendinize zaman ayırabileceğiniz fırsatlar mutlaka var. Sosyal hayatınızı ihmal etmeden bilgi ve becerilerinizi artırmaya devam etmelisiniz. Kendinizi geliştirmeyi yalnızca okul yıllarıyla sınırlamamalı, yaşamınız boyunca sürdürmelisiniz."

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