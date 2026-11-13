Koçaslanlar Otomotiv, Logitrans 2026'da yerini aldı

Koçaslanlar Otomotiv, 1113 Kasım tarihlerinde İstanbul Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Logitrans Transport Lojistik Fuarı’na Renault Trucks ve Otokar/Foton markalarıyla katıldı.

Avrupa ile Asya arasında stratejik bir buluşma noktası olan İstanbul, bu yıl 19. kez düzenlenen Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda lojistik sektörünü ağırladı. Toplam 16 ülkeden 200’ü aşkın katılımcıyı bir araya getiren fuarda yerini alan Koçaslanlar Otomotiv, Renault Trucks ve Otokar/Foton markalarıyla ziyaretçilerini karşıladı. Renault Trucks’ın Master modeli ve T serisi çekicileri ile Foton’un Tunland ve Atlas serisi araçlarını sergileyen Koçaslanlar Otomotiv, fuar boyunca taşımacılık şirketleri, filo yöneticileri ve sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren profesyonellerle bir araya geldi.

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Görüşmelerde işletmelerin araç ve filo ihtiyaçları ele alınırken ziyaretçiler, Renault Trucks ve Otokar/Foton markalarının sunduğu çözümler hakkında bilgi edindi. Şirket, fuar kapsamındaki görüşmelerle mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi ve yeni iş bağlantıları geliştirmeyi hedefledi. Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, lojistik sektöründe değişen ihtiyaçları ve müşteri beklentilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Lojistik sektörünün en önemli paydaşlarından olarak, sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmak onlarla birlikte hareket etmek ve taşımacılığın geleceğine ilişkin beklentileri değerlendirmek açısından Logitrans çok önemli bir buluşma noktası. Fuarda gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve yeni iş bağlantılarıyla Koçaslanlar olarak başarılı bir fuar geçirdik" ifadelerini kullandı.

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Koçaslanlar Otomotiv standının daha ilk günden yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Mahmut Koçaslan, fuar süresince Renault Trucks ve Otokar/Foton markalarını yakından tanımak, taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik çözümleri görüşmek ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek isteyen tüm sektör profesyonellerini stantlarında ağırladıklarını belirtti.