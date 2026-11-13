Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Yenişehir'de gıda sanayisi için büyük adım

        Yenişehir'de gıda sanayisi için büyük adım

        Yenişehir'de kurulması planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi için önemli temaslar gerçekleştirildi. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Bursa Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Özkan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özer Matlı ile bir araya gelerek projenin geleceğini görüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Yenişehir'de gıda sanayisi için büyük adım

        Yenişehir’de kurulması planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi için önemli temaslar gerçekleştirildi. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Bursa Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Özkan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özer Matlı ile bir araya gelerek projenin geleceğini görüştü.

        Bursa’nın Yenişehir ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar hız kazanıyor. Yenişehir’in tarımsal potansiyelini sanayi yatırımlarıyla buluşturması, üretime, istihdama ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması hedeflenen proje kapsamında harekete geçen Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, Bursa’nın önemli oda ve borsa başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

        REKLAM

        Bursa Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Özkan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Özer Matlı ile bir araya gelen Torun, Yenişehir Gıda Organize Sanayi Bölgesi projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirten Başkan Orhan Torun, "Öncelikle Bursa Ticaret Borsası Başkanımıza ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yenişehir ve Bursa açısından son derece önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Gıda Organize Sanayi Bölgesi projemizin hayata geçirilmesi adına istişarelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde geniş katılımlı, detaylı bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Yenişehir’in tarım ve gıda sektöründeki güçlü konumunu sanayi yatırımlarıyla desteklemesi beklenen Gıda Organize Sanayi Bölgesi projesinin, hayata geçirilmesi durumunda bölge ekonomisine yeni bir ivme kazandırması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Koçaslanlar Otomotiv, Logitrans 2026'da yerini aldı
        Koçaslanlar Otomotiv, Logitrans 2026'da yerini aldı
        Yıldırım'da kadınlara afet eğitimi
        Yıldırım'da kadınlara afet eğitimi
        Yenişehir Belediyesi, 81 belediyeyi geride bıraktı Yenişehir Belediyesi, sa...
        Yenişehir Belediyesi, 81 belediyeyi geride bıraktı Yenişehir Belediyesi, sa...
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (3)
        Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (3)
        Bursa'daki 3 silahlı saldırı nedeniyle yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutukland...
        Bursa'daki 3 silahlı saldırı nedeniyle yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutukland...
        BTSO'da havacılık sektörü için yeni iş birliği köprüsü THY Teknik ve TCI, B...
        BTSO'da havacılık sektörü için yeni iş birliği köprüsü THY Teknik ve TCI, B...