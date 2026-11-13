BTSO'da havacılık sektörü için yeni iş birliği köprüsü THY Teknik ve TCI, Bursa firmalarıyla buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa sanayisinin üretim kabiliyetlerini havacılık sektörünün ihtiyaçlarıyla buluşturmak amacıyla ‘THY Teknik & TCI Tedarikçi Günü' etkinliğine ev sahipliği yaptı. BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen programda, Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) üyesi firmalar, THY Teknik ve TCI Aircraft Interiors temsilcileriyle birebir iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Havacılık sektöründe yeni tedarik zincirlerinin oluşturulması ve Bursa firmalarının sektördeki payının artırılması hedefiyle düzenlenen programın açılışına BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Keskin, BASDEC Başkanı Mustafa Hatipoğlu, THY Teknik Üretim ve İnovasyon Müdürü İsmail Aktepe, TCI Aircraft Interiors Tasarım Prosesleştirme Yöneticisi Murat Kösten ile sektör temsilcileri katıldı. Program kapsamında THY Teknik, TCI ve BASDEC'in çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirilirken, firmalar arasında B2B görüşmeler de düzenlendi.

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‘Bursa'nın üretim kabiliyetlerini havacılık sektörüyle buluşturuyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Keskin, Bursa'nın üretim tecrübesi, mühendislik birikimi ve girişimcilik kültürüyle havacılık ve savunma sanayisi için güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. BTSO olarak firmaların yeni sektörlere açılmasını, üretim kabiliyetlerini geliştirmesini ve güçlü tedarik zincirlerinde daha fazla yer almasını önemsediklerini belirten Keskin, tedarikçi günlerinin somut iş birliklerine dönüşmesini hedeflediklerini kaydetti. Keskin, "Bursa'mızın üretim kabiliyetlerini havacılık sektörünün ihtiyaçlarıyla buluşturmak ve yeni iş birliklerinin önünü açmak için bir aradayız. THY Teknik ve TCI temsilcilerini BASDEC üyelerimizle buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bursa; otomotivden metale, tekstilden makineye uzanan güçlü üretim altyapısıyla yüksek katma değerli sektörlere geçiş için önemli bir temele sahip. Havacılık ve savunma sanayisini de bu birikimin en güçlü şekilde değerlendirilebileceği stratejik alanlardan biri olarak görüyoruz. Kalıcı iş ortaklıklarının, tarafların birbirlerinin ihtiyaçlarını doğru anlamasıyla başladığını biliyoruz. Görüşmelerin firmalarımıza kabiliyetlerini anlatma, aynı zamanda geliştirmeleri gereken alanları doğrudan sektörün ana oyuncularından öğrenme fırsatı sağlayacağına inanıyorum. Üyelerimizin üretim gücünü yeni iş fırsatlarıyla buluşturan çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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BASDEC yaklaşık 150 üyeye ulaştı

BASDEC Başkanı Mustafa Hatipoğlu, THY Teknik ile gerçekleştirilen tedarikçi buluşmalarının Bursa firmaları için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, TCI'ın da sürece dahil olmasıyla iş birliği imkanlarının genişlediğini söyledi. Hatipoğlu, "BASDEC olarak yaklaşık 150 üyeye ulaştık. Üyelerimiz TUSAŞ, TEI, ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi ana sanayi firmalarıyla iş birlikleri gerçekleştiriyor. THY Teknik ve TCI ile yapılan bu buluşmaların Bursa firmalarımız için yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum" dedi. Mustafa Hatipoğlu ayrıca BASDEC'in faaliyetleri ve üyelerinin üretim kabiliyetlerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

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"Bursalı firmalarla iş birliği yapmak istiyoruz"

THY Teknik Üretim ve İnovasyon Müdürü İsmail Aktepe de THY Teknik'in sahip olduğu bakım, onarım ve üretim kabiliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sanayi ve ticaret odaları ile kümelenmelerin sektör ekosisteminin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten Aktepe, Bursa'daki sanayi firmalarıyla yeni iş birlikleri kurmak istediklerini söyledi. Türk Hava Yolları iştiraki olan ve havacılık kabin içi sistemleri alanında faaliyet gösteren TCI Aircraft Interiors Tasarım Prosesleştirme Yöneticisi Murat Kösten, Bursa'daki firmaların farklı üretim proseslerinde önemli kabiliyetlere sahip olduğunu ifade ederek, organizasyon için BTSO'ya ve BASDEC'e teşekkür etti.

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"Yüz yüze görüşmeler iş birliğinin önünü açıyor"

Program kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmelerine katılan sektör temsilcileri de tedarikçi günlerinin firmaların yeni pazarlara ulaşması açısından önemli bir imkan sunduğunu belirtti. Kometyay Yay firması Satış ve Satın Alma Müdürü Eda Karahan, BASDEC üyeliğinin ardından savunma ve havacılık sektörlerinde yeni iş birlikleri geliştirmek istediklerini ifade ederek, "B2B görüşmeler kapsamında iki kurumla görüşme fırsatı bulduk. Görüşmelerimiz oldukça olumlu geçti. BASDEC'e yeni üye olan bir firma olarak hem savunma sanayisi hem de havacılık sektöründe güçlü iş birlikleri geliştirmek istiyoruz" dedi.

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"Doğru firmalar doğru kurumlarla buluşuyor"

LEVKA Kalıp Genel Müdürü Levent Durak, tedarikçi buluşmalarının firmaların üretim kabiliyetlerinin doğrudan değerlendirilmesine imkan sağladığını söyledi. Daha önce gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğindeki görüşmeler sayesinde doğru tedarikçi ile doğru ana sanayi firmasının buluşabildiğini ifade eden Durak, sürecin uzun vadede somut sonuçlar sağlayacağına inandığını belirtti.

"Tedarikçi günleri firmalar için büyük avantaj"

MERTAY Makine Sahibi ve BTSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Öztürk ise yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerin firmaların yetkinliklerini daha doğru şekilde aktarmasına imkan tanıdığını belirterek, "Bu tür görüşmeler birbirimizi çok daha iyi tanımamıza imkan sağlıyor. Firmalar olarak hangi alanlarda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini de daha net görebiliyoruz. Bunun bizim için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle tedarikçi günlerinin ve firma buluşmalarının devam etmesini çok önemsiyoruz" dedi.

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Firmalar B2B masasında buluştu

Sunumların ardından BASDEC üyesi firmalar ile THY Teknik ve TCI Aircraft Interiors temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmelerde firmaların üretim kabiliyetleri, teknik yeterlilikleri, ana sanayinin tedarik ihtiyaçları ve potansiyel iş birliği alanları ele alındı.