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        Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        BURSA'nın Yıldırım ilçesindeki 3 ayrı silahlı saldırıyla ilgili düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, saldırı anları bir iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Bursa'da 3 ayrı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        BURSA’nın Yıldırım ilçesindeki 3 ayrı silahlı saldırıyla ilgili düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, saldırı anları bir iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Yıldırım ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralaması ve 2 ayrı silahlı saldırı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Saldırıların, liderliğini M.U.’nun yaptığı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. M.U.’nun 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında toplam bin 80 saatlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, M.U. ile Y.T., E.K., E.K. ve H.Y.’nin saldırılarda birlikte hareket ettiğini belirledi.

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        KAÇARKEN SİLAHLARI BİNALARIN ARASINA ATTILAR

        Şüphelilerin saklandığı adresin tespit edilmesinin ardından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerini gören şüphelilerin balkondan atlayarak yan binanın çatı katına kaçtıkları, kaçış sırasında binalar arasındaki boşluklara silah attıkları ve ardından aynı binadaki boş bir daireye saklandıkları belirlendi. Şüpheliler M.U., Y.T., E.K., E.K. ve H.Y., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçış sırasında attığı 4 silah da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Şüphelilerin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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