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        Lodos ağaçları devirdi, ulaşım aksadı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç ulaşımı etkiledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Lodos ağaçları devirdi, ulaşım aksadı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle devrilen ağaç ulaşımı etkiledi.

        Halitpaşa Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde öğle saatlerinde sert esen rüzgâra dayanamayan 2 ağaç, 20 dakika arayla devrildi.

        6 metre uzunluğundaki ağaçlardan biri, park halindeki bir otomobilin 1 metre yakınına düştü. Her iki olayda da şans eseri yaralanan olmazken herhangi bir maddi hasar da oluşmadı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kepçe yardımıyla yoldan kaldırdı. Kapanan yol kısa sürede trafiğe açıldı.

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