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        Savcı, boşanma aşamasındaki eşini vuran sanığın 21 yıla kadar hapsini istedi

        BURSA'da boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız'ı (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Ahmet Yıldız'ın (31) yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında 'Eşe karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Tehdit' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından toplam 21 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcının mütalaasını duyunca şoke olan Yıldız, "Eşimi, öldürmek değil, korkutmak amacıyla yaraladım. Kimseyi tehdit etmedim. Mütalaayı reddediyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Savcı, boşanma aşamasındaki eşini vuran sanığın 21 yıla kadar hapsini istedi

        BURSA’da boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Yıldız’ı (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Ahmet Yıldız’ın (31) yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ‘Eşe karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘Tehdit’ ve ‘Ruhsatsız silah taşımak’ suçlarından toplam 21 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcının mütalaasını duyunca şoke olan Yıldız, “Eşimi, öldürmek değil, korkutmak amacıyla yaraladım. Kimseyi tehdit etmedim. Mütalaayı reddediyorum" dedi.

        Olay, 11 Ocak'ta saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Ahmet Yıldız ile Tuğçe Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Yıldız, tabancayla eşine ateş etti. Tuğçe Yıldız, göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        OLAYDAN ÖNCE SANAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

        Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan Ahmet Yıldız’ın, ifadesinde, eşini, kendisini birçok kez aldattığını öne sürüp vurduğunu söylediği bildirildi. Yıldız’ın ayrıca olaydan önce sanal medya hesabından, “Bilip, bilmeden üzdüğüm kim varsa kusura bakmasın. Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı” paylaşımı yaptığı görüldü. Ahmet Yıldız tutuklandı. Göğsünden, karnından ve bileğinden vurulup ağır yaralanan ve 28 gün yoğun bakımda kalan Tuğçe Yıldız, 2 ay 5 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

        ‘EVLENMEK ZORUNDA KALDIM’

        Tutuklu sanık Ahmet Yıldız’ın, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle 7 Haziran’da yargılanmasına başlandı. Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren 1 çocuk annesi Tuğçe Yıldız, bir yıl önce eşini terk edip babasının evine döndüğünü, olaydan bir ay önce ise 6 yaşındaki kızı N.Y.’yi düşünerek evine dönüp, eşiyle barıştığını belirtti. Teyzesinin oğlu olan Ahmet Yıldız ile 14 yaşındayken kendisine istismarda bulunduğu için evlenmek zorunda kaldığını, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü ve hamileyken darbedildiği için kızının 5 aylık dünyaya geldiğini de söyleyen Yıldız, olay anını başına aldığı darbe nedeniyle hatırlamadığını belirterek, “Beni sürekli aldatıyordu. Evde de sürekli tartışma yaşıyorduk. Bana tecavüz ettiği için evlenmek zorunda kaldım. Sürekli para yüzünden tartışıyoruz. Sonuna kadar şikayetçiyim” diye konuştu.

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        SİLAHI SATMAK İÇİN EMANET ALMIŞ

        Tutuklu sanık Ahmet Yıldız ise savunmasında, tartıştığı eşini korkutup susturmak için montunun cebinden çıkardığı silahının ateş aldığını iddia ederek, “Arkadaşımın paraya ihtiyacı vardı. Ruhsatsız silahını satmak için ondan aldım. O gün de silah yanımdaydı. Eşimin susması için çıkarttığımda silah patladı” ifadelerini kullandı.

        ‘EŞİNİ VURACAĞI AKLIMA BİLE GELMEDİ’

        Yıldız’ın satmak için silahını aldığını söylediği ve olayın ardından ‘Silah ticareti’ suçundan tutuklanan arkadaşı U.K. ise olayla ilgisi olmadığını belirterek, beraatini istedi. U.K., “Paraya sıkıştığım için Ahmet benim silahımı satacağını söyledi. Ben de arkadaşlarına göstermesi için silahı verdim. Eşini vuracağı aklıma bile gelmezdi. Beraatimi istiyorum” dedi.

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        Mahkeme heyeti, silahın sahibi U.K.’nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Davanın karar aşamasına yaklaşılan 3'üncü duruşmada ise tutuklu sanık Ahmet Yıldız ve taraf avukatları katılırken, Tuğçe Yıldız duruşmada yer almadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Ahmet Yıldız’ın 'Eşe karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'Tehdit' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından cezalandırılmasını talep ederek toplamda 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi.

        Savcının mütalaasını duyunca büyük şok yaşayan Ahmet Yıldız, "Eşimi öldürmek değil, korkutmak amacıyla silahı çıkarttım. Kimseyi de tehdit etmedim. Mütalaayı reddediyorum" savunmasını tekrarladı.

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        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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