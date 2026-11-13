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        BTSO İstihdam Buluşmaları iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Altıparmak İstihdam Merkezi, iş arayanlarla firmaları buluşturmaya devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
        BTSO İstihdam Buluşmaları iş arayanlara yeni fırsatlar sunuyor

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Altıparmak İstihdam Merkezi, iş arayanlarla firmaları buluşturmaya devam ediyor.

        Bursa iş çevresinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamak ve iş arayanların istihdama erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren BTSO Altıparmak İstihdam Merkezi’nde yeni bir istihdam buluşması gerçekleştirildi. BTSO, Osmangazi Belediyesi ve İSKUR iş birliğiyle faaliyet gösteren merkezde, Fenese Kalıp firmasının personel ihtiyacına yönelik düzenlenen görüşmelere yaklaşık 90 kişi katıldı. Gün boyunca firma yetkilileriyle birebir görüşme gerçekleştiren adaylardan yaklaşık 25’inin görüşmesi olumlu sonuçlandı.

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        Teknik pozisyonlarda istihdam imkânı

        İstihdam buluşması kapsamında Fenese Kalıp bünyesinde görev yapmak üzere robot kaynak operatörü, pres tezgâhı operatörü, bıçak taşlama tezgâhı operatörü, kaplama operatörü ve CNC torna tezgâhı operatörü pozisyonlarında başvurular alındı. Adayların mesleki tecrübeleri, teknik yeterlilikleri ve ilgili pozisyonlara uygunluklarının değerlendirildiği görüşmelerin ardından adayların istihdam edilmesi öngörülüyor.

        "İşverenle doğrudan görüşme fırsatı bulduk"

        Pres tezgâhı operatörlüğü için başvuruda bulunan Onur Kayıkçı, BTSO Altıparmak İstihdam Merkezi sayesinde firmayla doğrudan görüşme fırsatı yakaladığını belirterek, "Pres bölümü için başvurumu gerçekleştirdim ve görüşmem oldukça olumlu geçti. Firma yetkililerinden çalışma şartları ve görev tanımıyla ilgili detaylı bilgi alma fırsatı buldum. Pres operatörü olarak üretim bölümünde görev almak istiyorum. Bu tür istihdam merkezlerinin iş arayanlarla firmaları doğrudan bir araya getirmesini çok değerli buluyorum. Hem tecrübelerimizi daha iyi anlatabiliyor hem de bize uygun iş fırsatlarına çok daha hızlı ulaşabiliyoruz." dedi.

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        "İş arama sürecimizi kolaylaştırıyor"

        İstihdam buluşmasından yararlanan Yahya Yakupoğlu da pres operatörlüğü pozisyonu için başvuru yaptığını belirterek görüşmenin kendisi açısından verimli geçtiğini dile getirerek, "Başvuru formumu teslim ettim, firma yetkilileriyle güzel bir görüşme gerçekleştirdik ve şimdi sonucu bekliyorum. Daha önce üretim alanında ve pres operatörlüğünde çalıştım. Burada doğrudan işverenle görüşebilmek bizim için önemli bir avantaj sağlıyor. İstihdam merkezleri hem iş arama sürecini kolaylaştırıyor hem de firmaların beklentilerini daha yakından öğrenmemize imkân tanıyor. İş arayanlarla işverenlerin aynı noktada buluşması istihdama erişimi çok daha hızlı hale getiriyor." diye konuştu.

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        İstihdam merkezlerinde 2026 yılı boyunca 30’a yakın istihdam buluşması gerçekleştirilirken, bu buluşmalarda yaklaşık 2 bin 500 kişi iş başvurusunda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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