Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sakinleri, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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