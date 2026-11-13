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        Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 07:49 Güncelleme:
        Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden ev sakinleri, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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