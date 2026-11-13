Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangını fark eden ev sakinleri, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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