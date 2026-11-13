Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katındaki daire alev alev yandı

Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden daire sakinleri alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

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