Bursaspor'a PFDK'dan ceza yağdı: 580 bin TL para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor’un Antalyaspor deplasmanında yaşanan olaylar ve müsabaka sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle verdiği cezaları açıkladı. Yeşilbeyazlı kulübe toplam 580 bin TL para cezası verilirken, taraftarların bir sonraki deplasman maçına girişleri de engellendi.

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Antalyaspor deplasmanında Güney Misafir 2. kat tribününde bulunan taraftarların elektronik bilet kartlarının bir sonraki deplasman müsabakası için bloke edildiği ve kulübe 125 bin TL para cezası uygulandığı belirtildi.

Aynı müsabakada taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 210 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ise 75 bin TL para cezası verildiği ifade edildi.

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Öte yandan, Bursaspor Kulübü’nün maçın ardından yaptığı resmi açıklama ile Başkan Enes Çelik ve Teknik Direktör Mustafa Er’in açıklamalarına herhangi bir ceza tayin edilmediği bildirildi.

İdari Menajer Furkan Akın’a ise yaptığı açıklamalar nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilirken, ayrıca 170 bin TL para cezası uygulandı.

Böylece PFDK tarafından Bursaspor’a ve kulüp idarecisine verilen para cezalarının toplamı 580 bin TL’ye ulaştı.