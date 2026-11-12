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        Bursa Su Kolektifi'nden, Uludağ'daki 21 su kaynağı ihalesine tepki

        Bursa Su Kolektifi, Uludağ'daki doğal su kaynaklarının Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihaleye çıkarılmasına tepki göstererek, kentin su varlıklarının şirketlere devredilmemesi ve 2526 Kasım'da planlanan ihalelerin derhal iptal edilmesi çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Bursa Su Kolektifi'nden, Uludağ'daki 21 su kaynağı ihalesine tepki

        Bursa Su Kolektifi, Uludağ'daki doğal su kaynaklarının Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihaleye çıkarılmasına tepki göstererek, kentin su varlıklarının şirketlere devredilmemesi ve 2526 Kasım'da planlanan ihalelerin derhal iptal edilmesi çağrısında bulundu.

        Bursa Su Kolektifi üyeleri, atırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı önünde su kaynaklarının kiralanmasına tepki amacıyla açıklama yaptı. Açıklamada, geçen yıl kent tarihinde görülmeyen düzeyde susuzluk yaşandığı, suların kesildiği ve tarımsal sulamaya kısıtlamalar getirildiği hatırlatıldı. 2026 yılında Anadolu coğrafyasının normal ve nemli iklimin etkisinde kalmasının büyük bir kuraklık trajedisini önlediği belirtilen açıklamada, buna rağmen Bursa'nın en temiz su varlıklarının hızla şirketlere teslim edilmek istendiği kaydedildi.

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        "21 su kaynağı ÇED süreci işletilmeden ihaleye çıkarılıyor"

        Mart 2026'da yılda 1,5 milyon metreküp suyu bir şirkete devreden Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasına Bakanlık onayı verildiği ve buna karşı dava açıldığı hatırlatılan açıklamada, ÇED Yönetmeliği'ndeki sınır nedeniyle yeni ihalelerde bu sürecin dahi işletilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "ÇED Yönetmeliği'ne göre yalnızca 300 bin metreküp/yıl ve daha büyük projeler için ÇED süreci yürütülüyor. Daha birkaç gün önce 9 Kasım'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Uludağ'ın toplam yaklaşık 1 milyon metreküp/yıl su varlığını ihaleye çıkardı. Kestel, İnegöl, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa'da toplam 21 kaynak, yılda 300 bin metreküp altında ihaleye konu edildiği için bunlara ÇED süreci işletilmeyecek. Su varlıklarının debisi suyun en az olduğu ağustos ve eylül aylarında belirlenir. Özellikle kış ve bahar mevsiminde suyun debisi ağustos ayında belirlenen miktarın birkaç kat üstündedir. Bu ihaleyle şirketler yılda birkaç milyon metreküp suya sahip olabilecektir."

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        Yetki tartışması ve metreküp maliyeti hesabı

        Kanun gereği su kaynaklarının yönetimi ve ihalelerinin büyükşehir belediyeleri tarafından yapılması gerektiği savunulan açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin su şirketlerinin satışları ile bildirdikleri kullanım miktarları arasındaki farklar üzerine girişimde bulunmasının ardından denetim ve ihale yetkisinin YİKOB tarafından devralındığı belirtildi. İhale dosyaları üzerinden yapılan maliyet hesaplamalarına yer verilen açıklamada, toplam 1 milyon metreküp/yıl su ihalesi karşılığında istenen tahmini bedeller toplamının 337 milyon 860 bin lira olduğu aktarıldı. Açıklamada, "BUSKİ en uygun 1. kademe tarifesinde halka metreküpü yaklaşık 42 liraya satarken, ihalede şirketlere suyun metreküpünün 34 kuruşa satılacağı hesaplanmaktadır. Üstelik bu tutar ihale süreleri olan 57 yıla bölünerek hesaplandığında suyun metreküpü 5 ile 7 kuruşa ihale edilecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

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        "Tarımı kıtlığa, halkı açlığa sürükleyecek"

        İhale dosyalarına göre yıllık bazda İnegöl'de 350 bin, Kestel'de 315 bin, Osmangazi'de 220 bin ve Mustafakemalpaşa'da 94 bin metreküp kaynak suyunun ihale edilmek istendiği belirtilen açıklamada, Uludağ'ın 1300 ile 2100 metre yüksekliğindeki bu kaynakların alt rakımlardaki dereleri ve yeraltı sularını beslediği vurgulandı.

        Kaynakların tamamının borularla alınmasının içme suyu barajları ve sulama göletlerini kurutarak tarımı kıtlığa sürükleyeceği savunulan açıklamada, ambalajlı suların depolama şartları nedeniyle taşıdığı sağlık risklerine ve Milli Park ormanlarında boru hattı için yapılan ağaç kesimlerine dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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