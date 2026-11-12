Bursa'da inşaat iskelesi yola devrildi: 2 araç zarar gördü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşaat iskelesinin yola devrilmesi sonucu park halindeki 2 araç zarar gördü.

Olay, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta kurulu bulunan iskele henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Devrilen iskele, yol üzerinde bulunan 2 aracın üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede yaşayan vatandaşlar inşaat alanında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.