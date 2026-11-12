Büyükşehir, İnegöl'de mahalle yollarını yeniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesi Akhisar ve Karalar mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan bağlantı yolunu yenilemek üzere asfalt kaplama çalışması başlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla il genelinde ulaşım ağını güçlendirme yatırımlarına devam ediyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede yol ağını güçlendirmek ve genişletmek için nisan itibarıyla harekete geçti. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ekipleri, NisanEkim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde toplam 90 kilometrelik asfalt kaplama ve 425 kilometrelik sathi kaplama yaparak yolları yeniledi. Ayrıca son 7 ayda Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı.

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Bursa genelinde geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da şehrin dört bir yanından ulaşım ağını güçlendirme imalatlarını sürdürdü.

Bağlantı yolu asfalt kaplanıyor

Yol standartlarının yükseltilmesi, ulaşım konforunun ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla yol yenileme imalatına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akhisar Mahallesi 198’inci Sokak’ta iki köprü arasında asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Akhisar ve Karalar mahallelerinin bağlantısını sağlayan bin 300 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğindeki güzergahta yaklaşık bin 500 ton asfalt serimi yapılıyor. Akhisar Mahallesi’nde 198’inci Sokak’ta çalışmalar sonrası yenilenen yol, Ankara Yolu’nun Bursa istikametine doğru paralel uzanan tali yola bağlanacak.