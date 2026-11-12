Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü ile eşi yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir kara yolu Boğazköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ali Ü.’nün kontrolünü kaybettiği 16 KFN 56 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ali Ü. ile yanındaki eşi Emine Ü. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.