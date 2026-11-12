Büyükşehir, İzmir Yolu'nun bağlantı akslarını yeniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü ulaşım ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında Nilüfer ilçesinde İzmir Yolu’na paralel bağlantı ve yan yolları yeniliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla il genelinde ulaşım ağını güçlendirme yatırımlarına devam ediyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede yol ağını güçlendirmek ve genişletmek için nisan itibarıyla harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, NisanEkim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde toplam 90 kilometrelik asfalt kaplama ve 425 kilometrelik sathi kaplama yaparak yolları yeniledi. Ayrıca son 7 ayda Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı.

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Bursa genelinde geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da şehrin dört bir yanından ulaşım ağını güçlendirme imalatlarını sürdürdü.

1.9 kilometrelik asfalt mesaisi

Şehrin önemli ulaşım akslarından biri olan Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında yer alan İzmir Yolu bağlantı ve yan yollarında asfalt çalışması başlatılan toplam 1.9 kilometrelik güzergahın, 1.6 kilometresi tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 64.000 ton kazı ve dolgu imalatı, 5.200 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Kalan 300 metrelik kısımda asfalt kaplama çalışması hummalı şekilde sürerken, 4.000 ton kazı ve dolgu imalatı ile 400 ton asfalt serimi daha gerçekleştirilecek.

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Yol genişliği 9 metreye çıkıyor

Proje kapsamında, mevcutta yetersiz kalan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan 6 metre genişliğindeki yollar da 9 metreye çıkarılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi hedefleniyor.