BUÜ'den hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu'na teşekkür belgesi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin tıp eğitimine ve sağlık altyapısına sağladığı büyük katkılarla tanınan hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu, yeğeni Hikmet Bosut ve eşi Ayşegül Bosut'u rektörlük binasında ağırladı.

Geniş katılımlı ziyarette; BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, öğretim üyeleri, hastane müdürü ve hastane başhemşiresi hazır bulundu. Üniversiteye bugüne kadar kazandırdığı eserler ve sağladığı destekler için hayırsever Gazioğlu ve Bosut ailelerine teşekkür etmek amacıyla düzenlenen görüşmede, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz tarafından Sabahattin Gazioğlu ve Hikmet Bosut'a teşekkür belgeleri takdim edildi.

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"Hayırseverlerimizin desteğiyle gücümüze güç katıyor"

Ziyarette konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitesanayi ve üniversitehayırsever iş birliğinin en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti; "Üniversitemiz, yetiştirdiği nitelikli insan gücü ve sunduğu sağlık hizmetleriyle bölgemizin en önemli değerlerinden biridir. Bu yürüyüşümüzde Sabahattin Gazioğlu ve Hikmet Bosut gibi değerli büyüklerimizin, iş insanlarımızın yanımızda olduğunu bilmek bizlere ayrı bir motivasyon sağlıyor. Özellikle Tıp Fakültemize ve Hastanemize sağladıkları katkılar, binlerce hastamızın şifa bulmasına ve geleceğin hekimlerinin çok daha iyi şartlarda yetişmesine vesile oluyor. Kendilerine ve kıymetli ailesine üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz adına şükranlarımı sunuyorum."

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"Gençlere ve sağlığa destek en büyük mutluluğumuz"

Plaket takdiminden dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu ve Hikmet Bosut ise Bursa Uludağ Üniversitesi'ne destek vermekten her zaman gurur duyduklarını dile getirerek; "Bursa'da doğup büyüyen ve bu şehirden kazanan bir iş insanı olarak, şehrimizin göz bebeği olan üniversitemize katkı sağlamayı bir görev addediyorum. Özellikle sağlık ve eğitim alanında yapılan yatırımların doğrudan insana dokunduğunu görmek, bizler için en büyük mutluluk ve huzur kaynağıdır. Bugün burada gördüğümüz bu sıcak ağırlama ve ahde vefa örneği bizleri ziyadesiyle duygulandırdı. Gücümüz yettiğince üniversitemizin, hocalarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Ziyaret, rektörlük makamında gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimlerinin ardından sona erdi.