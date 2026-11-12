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        MEM sahnede "Muhteşem Valsler"

        Koloratur soprano Meltem Ergin ve piyanist Gizem Alkan Dalkılıç, MEM Sahne'de düzenlenen "Muhteşem Valsler" konserindeki performanslarıyla klasik müzikseverlerle buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:30 Güncelleme:
        MEM sahnede "Muhteşem Valsler"

        Koloratur soprano Meltem Ergin ve piyanist Gizem Alkan Dalkılıç, MEM Sahne’de düzenlenen "Muhteşem Valsler" konserindeki performanslarıyla klasik müzikseverlerle buluştu.

        Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM) Sahne’nin bu ayki konuğu Koloratur soprano Meltem Ergin ve piyanist Gizem Alkan Dalkılıç, oldu. Sanatçılar, "Muhteşem Valsler" konserinde klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan bir programla izleyicilere resital sundular.

        Johann Strauss II, Luigi Arditi, Giacomo Puccini, Franz Lehr ve Charles Gounod’nun eserlerinin bir araya getirildiği etkinlikte, valslerden opera aryalarına uzanan zengin bir repertuvar sunuldu. MEM Sahne’de gerçekleştirilen konserde, klasik müzik dinleyicileri müzik dolu bir akşam geçirdi. Sanatçıların başarılı performanslarıyla beğeni toplayan sanatçılar izleyenlerin alkışlarını topladı.

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        Programı izleyenler arasında yer alan Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Demirhan Aslan, müzik dolu bir gece geçirdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Gecenin sonunda Aslan, Nilüfer Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Erkan Günhan ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, sanatçılara teşekkür etti.

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