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        İnegöl Devlet Hastanesi'nde nefes kesen afet tatbikatı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen KBRN ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Sağlık ekiplerinin aktif olarak görev aldığı tatbikatta ekipler zamanla yarışırken, ortaya çıkan görüntüler nefes kesti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:00 Güncelleme:
        İnegöl Devlet Hastanesi'nde nefes kesen afet tatbikatı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen KBRN ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Sağlık ekiplerinin aktif olarak görev aldığı tatbikatta ekipler zamanla yarışırken, ortaya çıkan görüntüler nefes kesti.

        İnegöl Devlet Hastanesi'nde ihtimal afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapsamında KBRN ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği yaşanabilecek afet ve acil durumlara müdahale eden sağlık ekipleri, koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini sergiledi. Tatbikat boyunca ekipler hızlı ve etkin müdahale için zamanla yarıştı. Gerçeği aratmayan tatbikatta sağlık çalışanlarının koordineli çalışması dikkat çekerken, ekipler performanslarıyla tam not aldı.

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        Öte yandan, gerçekleştirilen tatbikat anları kameralara yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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