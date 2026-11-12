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        Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

        BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada beton mikserinin altında kalan Fatma A. (80), ağır yaralandı. Sağ bacağı kopan kadın, hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

        BURSA’da yolun karşısına geçtiği sırada beton mikserinin altında kalan Fatma A. (80), ağır yaralandı. Sağ bacağı kopan kadın, hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

        Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi’nde meydana geldi. Fatma A. yaya geçidinden yolun karşısına geçerken beton mikseri çarptı. Sağ bacağı beton mikserinin tekerinin altında kalan kadını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Fatma A., vatandaşların da yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağının kazada koptuğu belirlenen Fatma A., ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü ise gözaltına alındı.

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        Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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