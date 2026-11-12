Orhaneli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak hattın yüzde 65'i tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesince altyapı ağını güçlendirme ve genişletme yatırımları kapsamında, Orhaneli ilçesindeki merkez mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılaması planlanan 10 kilometrelik Firoz (Karesi) Kaynağı İletim Hattı Projesi'nin yüzde 65'i tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı ağını güçlendirme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Nisan-Ekim 2026 döneminde 17 ilçede yaklaşık 200 kilometrelik içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi.

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Orhaneli ilçesine bağlı merkez mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Firoz (Karesi) Kaynağı İletim Hattı Projesi'nde de çalışmalar devam ediyor.

İçme suyuna uygunluğu tespit edilen doğal kaynağın, 40 santimetre çapındaki borularla 10 kilometre mesafedeki Orhaneli İlçe Merkez Su Deposu'na ulaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ilçe merkezindeki 2,5 kilometrelik depo bağlantı hattının imalatı tamamlandı. Kaynaktan depoya uzanan 7,5 kilometrelik hattın ise 4 kilometrelik bölümü bitirildi. Toplamda projenin yüzde 65'i tamamlanırken ekipler, Dağgüney mevkisinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Projenin tamamlanmasıyla 1000 metreküp kapasiteli depoda elektrikli pompalarla temin edilen kuyu suyunun yerini doğal akışla iletilecek kaynak suyu alacak.

Böylece enerji maliyetlerinin azaltılması ve Gazipaşa, Fevzipaşa, İsmetpaşa, 300 Evler, Esentepe ve Karabekirpaşa mahallelerinin içme suyu ihtiyacının uzun yıllar karşılanması amaçlanıyor.