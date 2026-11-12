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        Diyabetten değil, geç kalmaktan korkun

        Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pınar Köksal, diyabetin erken teşhis konulmadığında ve uygun tedavi uygulanmadığında kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi başta olmak üzere birçok hayati organı etkileyebileceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Diyabetten değil, geç kalmaktan korkun

        Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pınar Köksal, diyabetin erken teşhis konulmadığında ve uygun tedavi uygulanmadığında kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi başta olmak üzere birçok hayati organı etkileyebileceğini söyledi.

        Diyabetin kan şekeri yüksekliğiyle seyreden ve müdahale edilmediğinde tüm vücudu tehdit edebilen kronik bir hastalık olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pınar Köksal, "Diyabet, erken teşhis konulmadığında ve uygun tedavi uygulanmadığında kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi başta olmak üzere birçok hayati organı etkileyebilmektedir. Üstelik diyabetli bireylerin önemli bir kısmı hastalığının farkında bile değildir. Sık idrara çıkma, aşırı susama, halsizlik, açıklanamayan kilo kaybı ve bulanık görme gibi klasik belirtilerin yanı sıra, özellikle Tip 2 diyabet uzun yıllar hiçbir sinsi belirti vermeden ilerleyebilir. Bu nedenle risk grubundaki bireylerin düzenli kan şekeri kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşımaktadır" dedi.

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        Diyabet gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra yaşam tarzının belirleyici rol oynadığını vurgulayan Doç. Dr. Köksal, risk grubunda yer alan kişilere şu uyarılarda bulundu:

        "Gelişiminde genetik yatkınlığın yanı sıra aşırı kilo, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme gibi değiştirilebilir risk faktörleri ön plandadır. Ancak sevindirici olan şu ki; Tip 2 diyabet önemli ölçüde önlenebilir, geciktirilebilir ve organ hasarlarının önüne geçilebilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve ideal kiloya ulaşmak diyabet riskini ciddi oranda azaltır. Özellikle ailesinde diyabet öyküsü bulunan, fazla kilolu, yüksek tansiyonu olan ve gebelik diyabeti geçirmiş bireylerin diyabet taraması konusunda çok daha dikkatli olmaları gerekir. Unutulmamalıdır ki diyabetten korunmak yalnızca şekeri kısıtlamak değil, yaşam biçimini bir bütün olarak iyileştirmektir."

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        Günümüz tıp teknolojisi ve ilaç tedavilerindeki gelişmelere değinen Doç. Dr. Pınar Köksal, modern tedavilerin hastanın yaşam kalitesini artırdığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

        "Günümüzde diyabet tedavisinde son derece sevindirici ve önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Yeni nesil ilaçlar ve teknolojik yöntemler sayesinde artık yalnızca kan şekerini kontrol altına almakla kalmıyor; aynı zamanda kalp ve böbrek sağlığını koruyabiliyor, kilo yönetimini destekliyor ve hastalarımızın yaşam kalitesini belirgin şekilde artırabiliyoruz. Ancak başarılı bir diyabet yönetiminin temelinde her zaman hastanın bilinçli olması, tedavisine tam uyum göstermesi ve düzenli hekim kontrollerini aksatmaması yer alır. Diyabetten korkmayın, geç kalmaktan korkun. Erken teşhis, doğru tedavi ve kazanılacak sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla diyabetin yol açabileceği pek çok ağır komplikasyonu önlemek tamamen elimizdedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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