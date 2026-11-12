Bursa'da beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma A. (80) henüz bilinmeyen bir nedenle beton mikserinin altında kaldı. Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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