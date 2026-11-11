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        Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaralandı. Yaralılardan annenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 23:19 Güncelleme:
        Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaralandı. Yaralılardan annenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Hamza B. (22) yönetimindeki 16 DAG 83 plakalı otomobil, sokaktan caddeye çıkış yapan Paşhali B. (18) idaresindeki 16 BLD 934 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücüsü Paşhali B. ile arkasında yolcu olarak bulunan annesi Hanifa B. (37), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ağır yaralanan annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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