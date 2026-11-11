Yenişehir'de geleceğe nefes olacak 500 fidan toprakla buluştu

Yenişehir'de 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, 500 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla Toprakocak Mahallesi'nde ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Programa Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçe protokolü, öğrenciler, özel ihtiyaçlı çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte 500 fıstık çamı fidanı toprakla buluşturulurken katılımcılar diktikleri fidanlara can suyu verdi.

‘Ay Yıldız'ı toprağa nakşettik'

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, doğayı korumanın ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekti.Başkan Özel, "Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlarımızın bir kısmını ay yıldız şeklinde dikerek bağımsızlığımızın ve birliğimizin simgesi olan şanlı bayrağımızın izini toprağımıza nakşettik. Çünkü diktiğimiz her fidan, geleceğe bıraktığımız bir emanet. Verdiğimiz can suyu, yarın çocuklarımızın nefesine, kuşlarımızın yuvasına ve topraklarımızın bereketine dönüşecek" dedi.

REKLAM

Ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesiller açısından taşıdığı değeri vurgulayan Başkan Özel, "Bugün diktiğimiz fidanların çocuklarımızla birlikte büyümesini ve Yenişehir'imizin geleceğine nefes olmasını diliyorum. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen Orman İşletme Müdürlüğümüze ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.