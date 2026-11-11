Koray Aydın'ın acı günü
Önceki dönem Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı, Bağımsız Belediye Meclis Üyesi ve iş insanı Koray Aydın, annesi Pakize Aydın'ı kaybetmenin acısını yaşadı.
Önceki dönem Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı, Bağımsız Belediye Meclis Üyesi ve iş insanı Koray Aydın, annesi Pakize Aydın’ı kaybetmenin acısını yaşadı.
Pakize Aydın’ın vefat haberi ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Koray Aydın’ı bu acı gününde dostları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş yalnız bırakmadı.
Merhume Pakize Aydın için Yenişehir Hatuniye Camii’nde öğle/ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Pakize Aydın’ın naaşı, dualar eşliğinde Yenişehir İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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