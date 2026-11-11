Bursa'da 37 yıl hapisle aranan firari yakalandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Mesut S. (35), sokakta karşılaştığı polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından 37 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Mesut S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Mesut S.’nin bulunduğu adresi tespit eden ekipler, sokakta karşılaştıkları hükümlüyü takip sonucu yakaladı. Mesut S., sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği sırada ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Çek çek iyi çek. Vatan haini yakaladılar. Vallahi çok komiksiniz” dedi.

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Mesut S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.