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        Bursa'da 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Bursa'da 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 37 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Mesut S.’nin (35) peşine düştü. Ekipler, şüpheliyi sokakta yaşanan kovalamacanın ardından yakalayarak gözaltına aldı. Basın mensuplarını görünce dikkat çeken sözler sarf etti

        Yakalandığı sırada basın mensuplarının görüntü aldığını gören şüpheli, "Çek çek iyi çek. Vatan haini yakaladılar. Vallahi çok komiksiniz" diyerek tepki gösterdi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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