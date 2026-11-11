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        ÜÇEL Kauçuk, Las Vegas'ta yeni iş birlikleri için görüştü

        Bursa merkezli ÜÇEL Kauçuk, ABD'de düzenlenen AAPEX 2026 Fuarı'nda ürünlerini uluslararası alıcılara tanıttı ve yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:29 Güncelleme:
        ÜÇEL Kauçuk, Las Vegas'ta yeni iş birlikleri için görüştü

        Bursa merkezli ÜÇEL Kauçuk, ABD'de düzenlenen AAPEX 2026 Fuarı'nda ürünlerini uluslararası alıcılara tanıttı ve yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdi.

        Otomotiv sektörüne yönelik kauçukmetal yedek parçalar üreten ÜÇEL Kauçuk, 35 Kasım tarihlerinde ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen AAPEX 2026 Fuarı'na katıldı. Şirket, üç gün boyunca farklı ülkelerden sektör temsilcilerini standında ağırlayarak ürünlerini ve üretim kabiliyetlerini tanıttı.

        Otomotiv yedek parça üreticilerini, distribütörleri ve servis işletmelerini buluşturan fuarda, yeni ticari bağlantılar kuruldu ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

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        "Görüşmelerin devamı için umutluyuz"

        Katıldıkları fuarı değerlendiren ÜÇEL Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Hüseyin Oruç, uluslararası fuarların ihracat çalışmalarında önemli bir yeri olduğunu söyledi. Oruç AAPEX'te farklı pazarlardan sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Fuardaki standımızda ürünlerimizi anlatırken ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini de dinledik. Burada kurduğumuz bağlantıların önümüzdeki dönemde yeni siparişlere ve uzun vadeli iş birliklerine dönüşmesini ümit ediyoruz. Görüşmelerin devamı için umutluyuz. Şimdi bu temasları takip ederek somut sonuç almak için çalışacağız" diye konuştu.

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        İstanbul ve Frankfurt'un ardından Las Vegas

        Öte yandan ÜÇEL Kauçuk, bu yıl mayıs ayında Automechanika İstanbul'a, eylül ayında ise Almanya'daki Automechanika Frankfurt'a katıldı. Şirket, Las Vegas'taki AAPEX'in ardından 25 Aralık tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Automechanika Shanghai Fuarı'nda da yer almayı planlıyor. Farklı ülkelerdeki fuarların birbirini tamamladığını ifade eden Oruç, İstanbul'da ve Frankfurt'ta mevcut iş ortakları ile ilişkilerini güçlendirirken yeni müşterilerle de tanıştıklarını ifade etti. Oruç,"Las Vegas'ta bu çalışmaları sürdürdük. Aralık ayında da Şanghay'da olmayı planlıyoruz. Her pazarın ihtiyacı farklı. Müşterilerimizle yüz yüze görüşmek, bu ihtiyaçları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Hedefimiz, kurduğumuz ilişkileri kalıcı hâle getirerek ihracatımızı büyütmek" diye konuştu.

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        Bursa'dan 60'tan fazla ülkeye ihracat

        1980 yılında Bursa'da kurulan ÜÇEL Kauçuk, motor ve şanzıman takozları ile süspansiyon parçalarının da aralarında bulunduğu otomotiv yedek parçaları üretiyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Çalı bölgesinde faaliyet gösteren şirket, ürünlerini 60'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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