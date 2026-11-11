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        Harmancık'ta Şehit Ramazan Yağız Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde Şehit Ramazan Yağız Diyanet Gençlik Merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Harmancık'ta Şehit Ramazan Yağız Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde Şehit Ramazan Yağız Diyanet Gençlik Merkezi açıldı.

        Harmancık Merkez Camii alt katında gençlere yönelik eğitim, sosyal gelişim ve serbest zaman faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hazırlanan merkez bünyesinde sanat atölyesi, tohlantı ve ders çalışma salonu bulunuyor.

        Kamu kurum ve kuruluşları ile hayırseverlerin desteği ile 7 ayda faaliyete geçirilen gençlik merkezinin toplam proje maliyetinin 8 milyon 72 bin lira olduğu bildirildi.

        Açılışa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Harmancık Kaymakamı Muhammed Safa Kömürcü, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ile davetliler katıldı.

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