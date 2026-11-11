Bursa'da aranan hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçlarından aranan hükümlü yakalandı.
Giriş: 11.11.2026 - 15:58 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık suçlarından aranan hükümlü yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan Mesut S'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.
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