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        Büyükşehir'den 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 220 fidan

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında şehrin yeşil dokusunu güçlendirmek amacıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Büyükşehir'den 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 220 fidan

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında şehrin yeşil dokusunu güçlendirmek amacıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Tarım Peyzaj AŞ iş birliği ile düzenlenen çalışma kapsamında Osmangazi ilçesinde bulunan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi ile 2. Kanal Caddesi güzergahında 220 fidan toprakla buluşturuldu.

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi ve 2. Kanal Caddesi’nde ağaç koridoru oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Bursa’daki tüm kurumlarla birlikte ‘Yeşil Şehir’ hedefi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Vekili Biba, yeşil mirası sonraki nesillere aktarmak istediklerini belirtti.

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        "Daha dirençli bir şehir için çalışıyoruz"

        Özellikle yaz dönemlerinde çıkan yangınlarda çok sayıda ağacın yandığını hatırlatan Başkan Vekili Biba, "Yangının yaşandığı bölgelerimizi ve mevcutta bulunan alanları ağaçlandırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl ciddi oranda fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu yılda 50 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Kasım ayında 5 bin, aralık ayında 5 bin olmak üzere toplam 10 bin fidan dikimi daha gerçekleştireceğiz. Bizden sonraki nesillere daha yeşil bir şehir ve iklim krizlerine daha dirençli bir şehir bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

        Şehir genelinde ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kış dönemi boyunca da fidan dikimine devam edecek. Dikilen fidanların tamamı 2025 santimetre gövde çapına sahip, tutunma kabiliyeti yüksek nitelikli yetişkin ağaçlardan oluşuyor. Bu sayede fidanların gelişim süreci beklenmeden kentin yeşil dokusunun hızla güçlendirilmesi ve dikilen ağaçların kent ekosistemine doğrudan katkı sunması sağlanıyor. Hayata geçirilen ağaçlandırma hamlesi, Türkiye’nin küresel ölçekte üstlendiği COP31 İklim Zirvesi vizyonunun yerel düzeydeki temel hedefleriyle de birebir örtüşüyor.

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        Sanayi ve nüfus yoğunluğuna sahip Bursa’da yetişkin ağaçlarla oluşturulan yeşil hatlar; kuraklık, aşırı sıcaklar ve hava kirliliği risklerine karşı tampon görevi görüyor. Kentsel ısı adası etkisini hafifletirken, karbon yutak kapasitesini de artırarak şehri iklim krizine karşı daha dirençli hale getiriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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