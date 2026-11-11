Şehit Astsubay Ramazan Yağız'ın ismi Diyanet Gençlik Merkezinde yaşatılacak

BURSA’nın Harmancık ilçesinde, Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım 2025’te kaza kırıma uğrayan askeri nakliye uçağında şehit olan Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Ramazan Yağız’ın ismi, hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan Diyanet Gençlik Merkezi’ne verildi.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında C-130 askeri nakliye uçağının kaza kırımına uğraması sonucu şehit düşen evli ve iki çocuk babası Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Ramazan Yağız’ın adını yaşatmak ve hatırasını onurlandırmak amacıyla Harmancık İlçe Müftülüğü tarafından hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Gençlik Merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Çatal Söğüt Demirciler Mahallesi Mezarlığı'nda ebedi istirahatgâhında bulunan şehidin ismi verilen merkezin açılışına şehidin ailesi, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Harmancık Kaymakamı Muhammed Safi Kömürcü, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

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Harmancık merkezde hayırseverlerin katkılarıyla kazandırılan merkezin açılış töreni, duygusal anlara sahne oldu. Törende merkezin yapımına katkı sunan hayırseverlere plaket ve hediyeleri, İlçe Müftüsü Abdullah Karalı tarafından protokol eşliğinde takdim edildi. Protokol üyeleri yaptıkları konuşmalarda şehidin adının bu anlamlı çatı altında yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından gençlik merkezinin açılış kurdelesi, şehidin annesi, eşi, çocukları ve protokol üyelerinin katılımıyla kesildi. Kurdele kesiminin ardından merkez, ilçe halkının ziyaretine ve hizmetine açıldı.

ŞEHİDİN ÜNİFORMASI MERKEZDE SERGİLENECEK

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Törenin en anlamlı anlarından biri ise şehit Ramazan Yağız’ın eşinin yaptığı bağış oldu. Şehidin eşi, Ramazan Yağız’a ait üniformalardan birini gençlik merkezinde sergilenmesi için hediye etti. Bu anlamlı emanet, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından kabul edilerek merkezde özel bir köşede yer aldı.

Hizmete giren Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Ramazan Yağız Diyanet Gençlik Merkezi, bölge halkına geniş bir yelpazede kurs ve atölye imkânı sunuyor. Merkez bünyesinde; yetişkinler ve kadınlar için Kur'an kursları, ebru sanatı, ahşap yakma kursları, Arapça dil atölyesi, diksiyon ve hitabet atölyesi ile hadis dersleri verilerek ilçe sakinlerinin sosyal, kültürel ve dini gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.