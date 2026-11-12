Bursa'da "Musâhabât-ı Mûsikiyye" konseri gerçekleşti
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Orkestrası Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Musâhabât-ı Mûsikiyye" konserinde klasik Türk musikisi eserleri sanatseverlerle buluştu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Orkestrası Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Musâhabât-ı Mûsikiyye" konserinde klasik Türk musikisi eserleri sanatseverlerle buluştu.
Şehir Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk musikisinin köklü geçmişi ve kültürel mirası müzikseverlere aktarıldı.
Programın solistliğini Noyan Bükülen ve Tolga Saraçoğlu üstlenirken, anlatımını Selim Yuşa Demir gerçekleştirdi. Müzik ve anlatımın bir araya geldiği etkinlikte, geleneksel Türk musikisinin incelikleri ve tarihsel birikimi ele alındı.
Tarihi atmosferi ve müzikal içeriğiyle dikkati çeken programda, katılımcılara Türk musikisinin zengin dünyası tanıtıldı.
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