Bursa'da "Musâhabât-ı Mûsikiyye" konseri gerçekleşti

Programın solistliğini Noyan Bükülen ve Tolga Saraçoğlu üstlenirken, anlatımını Selim Yuşa Demir gerçekleştirdi. Müzik ve anlatımın bir araya geldiği etkinlikte, geleneksel Türk musikisinin incelikleri ve tarihsel birikimi ele alındı.

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