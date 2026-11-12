Kaza sonrası olay yerine gelen çekiciye çarpıp kaçtı

Bursa’nın Mudanya ilçesinden kent merkezi yönüne ilerleyen bir otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Kaza sonrası aracı kaldırmak için olay yerine gelen çekiciye başka bir otomobil çarptı. Çekiciye çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Geçit Mahallesi’nde hızlı tren hattının altındaki kavşak yakınlarında meydana geldi. Mudanya’dan Bursa istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç, GeçitMudanya istikametinde durabildi. Kaza yapan aracın kaldırılması için olay yerine çekici çağrıldı. Aracı yüklemek üzere çalışma yapan çekiciye, bu sırada başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsünün aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı öğrenildi.

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Yaşanan iki ayrı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.