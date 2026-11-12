Bursa'da tırdan indirilirken freni boşalan elektrikli araç otomobile çarptı Yaşanan korku dolu anlar kamerada

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırdan indirilmeye çalışılan elektrikli aracın henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

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