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        Bursa'da tırdan indirilirken freni boşalan elektrikli araç otomobile çarptı Yaşanan korku dolu anlar kamerada

        Bursa'da tırdan indirildiği sırada freni boşalan elektrikli araç, yolda seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Bursa'da tırdan indirilirken freni boşalan elektrikli araç otomobile çarptı Yaşanan korku dolu anlar kamerada

        Bursa'da tırdan indirildiği sırada freni boşalan elektrikli araç, yolda seyir halindeki otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

        Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırdan indirilmeye çalışılan elektrikli aracın henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerinde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü şaşkınlık yaşarken, yaşanan kaza anı aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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