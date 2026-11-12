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        Çalıntı araçtaki parmak izi 18 yıl sonra cinayeti aydınlattı 18 yıllık cinayet dosyasında gizli şüpheli parmak izinden ortaya çıktı

        Bursa'da kan davası nedeniyle okul önünde 3 kurşunla öldürülen Turgut Taşdemir cinayetinde, olayda kullanılan çalıntı aracın kapısındaki parmak izleri 18 yıl sonra çözüldü. O dönem kimliği belirlenemeyen izlerin Mehmet Akbalık'a ait olduğu kriminal incelemeyle tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete yardım ettiği değerlendirilen Akbalık'ın cezalandırılmasını talep etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Çalıntı araçtaki parmak izi 18 yıl sonra cinayeti aydınlattı 18 yıllık cinayet dosyasında gizli şüpheli parmak izinden ortaya çıktı

        Bursa'da kan davası nedeniyle okul önünde 3 kurşunla öldürülen Turgut Taşdemir cinayetinde, olayda kullanılan çalıntı aracın kapısındaki parmak izleri 18 yıl sonra çözüldü. O dönem kimliği belirlenemeyen izlerin Mehmet Akbalık'a ait olduğu kriminal incelemeyle tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete yardım ettiği değerlendirilen Akbalık'ın cezalandırılmasını talep etti.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Akbalık'ın cinayet sırasında araçta bulunan üçüncü kişi olduğu değerlendirildi. Savcılık, parmak izleri, telefon kayıtları ve şüpheli ifadelerini delil göstererek Akbalık hakkında ‘kasten öldürmeye yardım etme' suçundan dava açılmasını istedi. Şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.

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        Olay, 2 Temmuz 2008 tarihinde Osmangazi ilçesi Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'tan kan davası nedeniyle Bursa'ya göç eden 39 yaşındaki inşaat işçisi, 2 çocuk babası Turgut Taşdemir, Celal Bayar İlköğretim Okulu önünde otomobilden açılan ateş sonucu başına isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetti.

        Cinayetin ardından şüphelilerin 16 GA 454 plakalı otomobille kaçtığı belirlendi. Polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan araç, İzmir Yolu üzerinde takibe alındı. Araçtan inen Yusuf Akbalık yakalanırken, diğer şüpheli kaçtı. Daha sonra Görükleİrfaniye köyü Sülüklü mevkisinde terk edilmiş halde bulunan otomobilin çalıntı olduğu ve plakalarının sahte olduğu tespit edildi.

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        Öldürülmeden aylar önce de silahlı saldırıya uğramış

        Soruşturma dosyasına göre Turgut Taşdemir, öldürülmesinden yaklaşık 8 ay önce de silahlı saldırının hedefi oldu. 21 Kasım 2007 tarihinde bisikletiyle iş yerine gittiği sırada takip edildiğini fark eden Taşdemir'e farklı noktalardan ateş açıldı. Yaralanan Taşdemir, saldırganlardan kaçarak bir araca bindi ve ardından polis merkezine gitti. Saldırının aileler arasında devam eden kan davasıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

        Üçüncü kişinin kimliği parmak iziyle belirlendi

        Cinayete ilişkin yargılama sırasında otomobilde İlhan Kandemir ve Yusuf Akbalık dışında üçüncü bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Ancak bu kişinin kimliği tespit edilemedi. İlhan Kandemir'in ifadesinde, Yusuf Akbalık'ın ağabeyi olduğunu tahmin ettiği ve ‘Cesim Abi' diye hitap edilen bir kişiden söz etmesi üzerine yapılan araştırmada bu kişinin Mehmet Akbalık olduğu belirlendi.

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        Olayda kullanılan otomobilin sol arka kapısının iç yüzeyinden alınan iki parmak izi, dönemin teknolojik imkanlarıyla kimliklendirilmemişti. İzler, 2016 yılından itibaren kullanılan APFIS sistemi üzerinden yeniden incelendi. Yapılan karşılaştırmada parmak izlerinin Mehmet Akbalık'a ait olduğu tespit edildi. 17 Ekim 2024 tarihli kriminal raporla bu bulgu dosyaya girdi.

        Telefon kayıtları da incelendi

        Savcılık soruşturmasında Mehmet Akbalık'ın kullandığı değerlendirilen telefon hattına ilişkin kayıtlar da incelendi. İş ortağı Şerif Gözcü adına kayıtlı hattın olaydan yaklaşık bir hafta önce Bursa'dan sinyal aldığı, cinayet saatlerinde ise olay yerine yakın baz istasyonlarından sinyal verdiği belirlendi. Savcılık, tüm delilleri birlikte değerlendirerek Mehmet Akbalık'ın cinayete yardım ettiği kanaatine vardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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