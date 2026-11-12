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        Bursa'da çalışma izinleri olmayan yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi

        Bursa'da yapılan denetimlerde çalışma izinleri olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Bursa'da çalışma izinleri olmayan yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi

        Bursa'da yapılan denetimlerde çalışma izinleri olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, suç faillerinin yakalanması, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki 32 noktada eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamada 8 iş yeri denetlendi, 396 kişi sorgulandı.

        Yapılan denetimlerde çalışma izinlerinin bulunmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi.

        Bu kişileri çalıştıran işletmelere ise Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince idari yaptırım uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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