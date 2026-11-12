Bursa'da çalışma izinleri olmayan yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi

Bu kişileri çalıştıran işletmelere ise Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi, suç faillerinin yakalanması, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki 32 noktada eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Bursa'da yapılan denetimlerde çalışma izinleri olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi.

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