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        Orhaneli'nin içme suyuna Büyükşehir güvencesi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapı ağını güçlendirme ve genişletme yatırımları kapsamında Orhaneli ilçesine bağlı merkez mahallelerin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca güvence altına alacak 10 kilometrelik iletim hattı imalatının yüzde 65'ini tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Orhaneli'nin içme suyuna Büyükşehir güvencesi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapı ağını güçlendirme ve genişletme yatırımları kapsamında Orhaneli ilçesine bağlı merkez mahallelerin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca güvence altına alacak 10 kilometrelik iletim hattı imalatının yüzde 65'ini tamamladı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla il genelinde altyapı ağını güçlendirme ve genişletme yatırımlarına devam ediyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için nisan itibarıyla harekete geçti. Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, NisanEkim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde yaklaşık 200 kilometrelik içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

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        10 kilometrelik hatta yol yarılandı

        Bursa genelinde geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da şehrin dört bir yanından altyapı ağını güçlendirme imalatlarını sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, mevsim normalleriyle birlikte ağırlaşan hava ve zemin şartlarına rağmen imalat çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda ekipler, Orhaneli ilçesine bağlı merkez mahallelerin içme suyu ihtiyacını uzun yıllar boyunca güvence altına alacak 10 kilometrelik ‘Firoz (Karesi) Kaynağı İletim Hattı Projesi'nde yolu yarıladı.

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        Hattın yüzde 65'i tamamlandı

        Proje çerçevesinde içme suyuna uygunluğu tespit edilen doğal kaynak, iletim hattıyla Orhaneli İlçe Merkez Su deposu'na ulaştırılacak. 1000 metreküplük depoya doğal kaynak suyu, 40 santimetre çapında borularla 10 kilometrelik mesafeden iletilecek. İlçe merkezinde 2,5 kilometrelik depo bağlantı imalatını tamamlayan ekipler, kaynaktan depoya uzanacak 7,5 kilometrelik hattın 4 kilometrelik bölümünü de bitirdi. Projenin yüzde 65'ini tamamlayan ekipler, Dağgüney mevkiinde çalışmalarına devam ediyor.

        Hem tasarruf hem kesintisiz hizmet

        ‘Firoz (Karesi) Kaynağı İletim Hattı Projesi' ile Orhaneli İlçe Merkez Su Deposu'nda elektrikli pompalarla çekilen kuyu suyunun yerini doğal akışıyla (cazibeli) getirilen doğal kaynak suyu alacak. Bu sayede hem enerji maliyeti sıfırlanarak tasarruf sağlanacak hem de Gazipaşa, Fevzipaşa, İsmetpaşa, 300 Evler, Esentepe ve Karabekirpaşa mahallelerinin içme suyu ihtiyacı uzun yıllar kesintisiz olarak güvence altına alınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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