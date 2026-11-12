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        Osmangazi'de her yaştan vatandaşa dijital eğitim fırsatı

        Osmangazi Belediyesi, vatandaşların dijital dünyaya uyum sağlamalarını ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde başlatılan bilgisayar işletmenliği eğitimleri, farklı yaş gruplarından katılımcılara teknolojiyle iç içe yeni beceriler kazanma fırsatı sunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Osmangazi'de her yaştan vatandaşa dijital eğitim fırsatı

        Osmangazi Belediyesi, vatandaşların dijital dünyaya uyum sağlamalarını ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerini desteklemek amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde başlatılan bilgisayar işletmenliği eğitimleri, farklı yaş gruplarından katılımcılara teknolojiyle iç içe yeni beceriler kazanma fırsatı sunuyor.

        Hayat boyu öğrenme anlayışıyla her yaştan vatandaşa ulaşmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, ücretsiz meslek edindirme kurslarıyla bireylerin kişisel gelişimlerine ve istihdam imkanlarına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen bilgisayar işletmenliği kursları, dijital okuryazarlığını artırmak, bilgisayar kullanımında yetkinlik kazanmak ve iş hayatında kendisine yeni fırsatlar oluşturmak isteyen vatandaşlardan ilgi görüyor.

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        Toplam 163 saatlik eğitim programıyla yaklaşık iki ay süren kurslarda, 12 yaşından 77 yaşına kadar geniş bir yaş aralığındaki katılımcılara eğitim veriliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde, bilgisayar kullanımının temel prensiplerinden ofis programlarının etkin kullanımına kadar pek çok konu ele alınıyor. Özellikle Word, Excel ve PowerPoint uygulamaları üzerinden yürütülen çalışmalarla kursiyerlerin hem günlük yaşamda hem de profesyonel iş ortamında ihtiyaç duyabilecekleri dijital becerileri geliştirmeleri amaçlanıyor.

        Eğitim programının içeriğine ilişkin bilgi veren OSMEK Bilgisayar İşletmenliği Kursu Eğitmeni Meral Karadayı, "Kurslarımız 163 saatlik bir programdan oluşuyor ve yaklaşık iki ay sürüyor. 12 yaşından 77 yaşına kadar her yaştan kursiyerimizi kabul edebiliyoruz. Eğitimlerimizde Word, Excel ve PowerPoint programlarının kullanımını öğretiyoruz. Bilgisayar işletmenliği sertifikası, özellikle kamu personeli alımlarında ilgili kadroların başvuru şartları açısından önem taşıyor. Bunun yanı sıra memuriyette görevde yükselme süreçlerinde de ihtiyaç duyulabilen bir belge olması nedeniyle kurslarımıza ilgi oldukça yoğun" ifadelerini kullandı.

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        OSMEK’in sunduğu eğitim imkanlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren 57 yaşındaki kursiyer Hatun Anapalı Demir de, "Bu yıl bilgisayar kursuna başladım. İlk zamanlarda benim için oldukça zordu. 57 yaşındayım ve gençlerle aynı ortamda öğrenmeye çalışırken zorlandım. Ancak zamanla kendimi geliştirdim, artık derslerden büyük keyif alıyorum. Bu kursların özellikle ev hanımları, gençler ve maddi imkanları kısıtlı vatandaşlar için çok büyük katkısı var. Dışarıda böyle bir eğitim almak herkes için mümkün değil. Burada kendimizi geliştirebileceğimiz çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

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        Bilgisayar işletmenliği kursuna bilgilerini tazelemek ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla katıldığını belirten bir diğer kursiyer Bayram Derse ise, "İş hayatında ve özellikle kamu kurumlarında Word ve Excel programlarının kullanımı büyük önem taşıyor. Daha önce 2018 yılında bilgisayar işletmenliği sertifikası almıştım. Ancak zamanla bazı bilgilerimi unuttuğum için yeniden eğitim almak istedim. Word ve Excel oldukça kapsamlı programlar. Özellikle Excel, iş hayatında birçok işlemi kolaylaştırıyor. Bu kurs sayesinde bilgilerimi yenileme ve kendimi geliştirme fırsatı buluyorum. Bizlere bu imkanları sunan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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