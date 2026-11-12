Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

Ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Subaşı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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