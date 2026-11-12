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        Görev başında beyin kanaması geçirmişti, 2 yıl sonra acı haber geldi

        Bursa'da görev yaptığı sırada beyin kanaması geçiren polis memuru Zafer Demirci, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybetti. 47 yaşındaki Demirci, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanırken eşi, çocuğu ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Görev başında beyin kanaması geçirmişti, 2 yıl sonra acı haber geldi

        Bursa’da görev yaptığı sırada beyin kanaması geçiren polis memuru Zafer Demirci, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü hayat mücadelesini kaybetti. 47 yaşındaki Demirci, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanırken eşi, çocuğu ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Zafer Demirci, 31 Aralık 2024 tarihinde görev başında beyin kanaması geçirdi. O tarihten itibaren tedavi süreci devam eden Demirci, tedavi gördüğü İstanbul’da hayatını kaybetti.

        Demirci için Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, ilçe emniyet müdürleri, çok sayıda meslektaşı, ailesi ve yakınları katıldı. Törende Demirci’nin özgeçmişi okunurken ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Demirci’nin naaşı, yapılan duanın ardından meslektaşlarının omuzlarında tören alanından alınarak uğurlandı.

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        29 Nisan 1979 tarihinde Ardahan’ın Posof ilçesinde dünyaya gelen Zafer Demirci, 2007 yılında polis okulundan mezun olduktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. 2011 yılında Bitlis Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Demirci, 2014 yılında Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Demirci, 2014 yılından bu yana Bursa’da görev yapıyordu.

        Zafer Demirci’nin cenazesi, Kaplıkaya Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Kestel ilçesindeki Turanköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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