Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'nın en işlek caddesinde lodos ağacı devirdi Facianın eşiğinden dönüldü

        Bursa'nın en işlek caddesinde lodos ağacı devirdi Facianın eşiğinden dönüldü

        Bursa'da yer yer saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos, ağacı kökünden söktü. Büyük bir gürültüyle otomobil ve motosikletin üzerine düşen ağaç, araçlarda hasara yol açtı. O sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Bursa'nın en işlek caddesinde lodos ağacı devirdi Facianın eşiğinden dönüldü

        Bursa'da yer yer saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos, ağacı kökünden söktü. Büyük bir gürültüyle otomobil ve motosikletin üzerine düşen ağaç, araçlarda hasara yol açtı. O sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

        Bursa'da kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde rüzgarın şiddetine daha fazla dayanamayan ağaç, büyük bir gürültüyle devrilerek park halindeki otomobil ile motosikletin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, devrilen ağaca keserek müdahale ederken, ağacın altında kalan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

        REKLAM

        Otomobilde ve motosiklette ufak hasarlar oluşurken, o esnada kaldırımdan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        Bursa'da lodosta devrilen ağaç, cip ile motosikletin üzerine düştü
        Bursa'da lodosta devrilen ağaç, cip ile motosikletin üzerine düştü
        Gemlik'te balık avına sıkı denetim: 13 kişiye 73 bin TL ceza kesildi
        Gemlik'te balık avına sıkı denetim: 13 kişiye 73 bin TL ceza kesildi
        Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu
        Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu
        Nilüfer'de diyabet söyleşisi
        Nilüfer'de diyabet söyleşisi
        Nilüfer'de sahipsiz kedilerin kısırlaştırılması için örnek iş birliği
        Nilüfer'de sahipsiz kedilerin kısırlaştırılması için örnek iş birliği
        Orhaneli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak hattın yüzde 65'i tamamlandı
        Orhaneli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak hattın yüzde 65'i tamamlandı