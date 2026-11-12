Şemaki Evi, yıllar sonra yeniden hizmete açıldı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in girişimleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ziyarete açılan 18. yüzyıldan kalma Şemaki Evi, düzenlenen törenle yeniden Yenişehir’in kültür turizmine kazandırıldı.

Yenişehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki iş birliğiyle ziyarete açılan Şemaki Evi Müzesi için tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, protokol üyeleri, Şemaki ailesinin mensupları ve vatandaşlar katıldı.

REKLAM

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Yenişehir’in tarihî mirasını korumak ve turizme kazandırmak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Şemaki Evimiz uzun yıllardır ziyarete kapalıydı. Göreve geldiğimiz günden itibaren hemşehrilerimizin taleplerini dikkate alarak girişimlerimizi başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin ardından imzaladığımız protokolle Şemaki Evimizin yeniden ziyarete açılmasını sağladık. Böylece hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yenişehir’de tarihî eserlerin korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Başkan Özel, Yarhisar’daki Orhan Hamamı, Tarihî Çarşı Hamamı, Sarı Köşk ve Babasultan Obası projelerini hatırlattı. Özel, Kumluk Camii’nin restorasyonu için de Bakanlık ve Valilik desteğiyle önemli adımlar atıldığını açıkladı.

REKLAM

Başkan Ercan Özel, törende Yenişehir’in tarihî mirasına yönelik yeni bir projeyi de gündeme getirdi. Şehzade Süleyman Paşa tarafından 1330’lu yıllarda Kumluk Camii yanında yaptırılan ve Osmanlı’nın ilk kütüphanesi olarak kabul edilen yapının yeniden ayağa kaldırılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Özel, Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz’dan destek istedi. Başkan Ercan Özel, "Şehzade Süleyman Paşa’nın mirasını yeniden yaşatmak, Osmanlı’nın ilk kütüphanesini tarihî yerinde ayağa kaldırmak ve bu alanı bir kültür merkezine dönüştürmek istiyoruz. Sizlerin de destekleriyle bu tarihî mirası yeniden Yenişehir’imize kazandırmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Yenişehir’in Osmanlı medeniyetinin doğuşundaki tarihî önemine dikkat çekerek, "Yenişehir, bir cihan imparatorluğunun doğduğu toprakların kalbi ve merkezidir. Şemaki Evi, 18. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisini temsil ederken aynı zamanda göçlerin, hatıraların ve ortak kültürümüzün hikâyesini yaşatıyor" dedi.

Şemaki Evi’nin yeniden ziyarete açılmasında kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine değinen Bakan Yardımcısı Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in gayretlerine de dikkat çekti. Tarihî yapının yeniden ziyaretçilerle buluşturulmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yenişehir Belediyesi’nin katkılarını vurgulayan Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

REKLAM

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Şemaki Evi’nin Yenişehir’in tarihî ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bir şehre kimlik kazandıran, geçmişinden bugüne taşıdığı değerler, yaşattığı gelenekler, mimarisi ve kültürel hafızasıdır. Tarihî yapılarımız da bu hafızanın en kıymetli tanıklarıdır" dedi. Tarihî eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Ayyıldız, Şemaki Evi’nin yeniden ziyarete açılmasında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığına, Yenişehir Belediyesine ve ilgili kurumlara teşekkür ederek müzenin yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir kültür durağı olmasını temenni etti.

REKLAM

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de, 1991 yılında müze olarak açılan ve 2020 yılında restore edilen Şemaki Evi’nin yeniden ziyarete açılmasında personel ihtiyacının karşılanmasının belirleyici olduğunu söyledi. Özer, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in konuya gösterdiği hassasiyet ve belediyenin personel tahsisi sayesinde tarihî yapının yeniden ziyaretçilerle buluşturulduğunu belirterek teşekkür etti.

Bursa Milletvekili Ayhan Salman, tarihî eserlerin korunmasının gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu ifade ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da Yenişehir’in tarihî mirasının korunmasına yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

REKLAM

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Şemaki Evi’nin uzun yıllar sonra yeniden ziyarete açılması için yürüttüğü çalışmalar ve sağladığı katkılardan dolayı Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’e teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Özel de Bakan Yardımcısı Yılmaz’a, Osmanlı Devleti’nin ilk basılan parasını hediye etti.