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        Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, otomobil ve motosikletin üzerine düştü

        Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve motosiklette hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, otomobil ve motosikletin üzerine düştü

        Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve motosiklette hasara yol açtı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç, otomobil ve motosikletin üzerine devrildi. Bu nedenle araçlarda hasar oluştu.

        Vatandaşlar, rüzgarın etkisini artırdığı anlarda yürümekte zorlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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