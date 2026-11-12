Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, otomobil ve motosikletin üzerine düştü
Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve motosiklette hasara yol açtı.
Giriş: 12.11.2026 - 14:32 Güncelleme:
Bursa'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve motosiklette hasara yol açtı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir ağaç, otomobil ve motosikletin üzerine devrildi. Bu nedenle araçlarda hasar oluştu.
Vatandaşlar, rüzgarın etkisini artırdığı anlarda yürümekte zorlandı.
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